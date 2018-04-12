П'ятеро українців потрапили до числа кращих боксерів за версією ESPN

ukru
Ексклюзив
14:20 • 71829 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 71730 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 181059 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 140710 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 212278 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 174645 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 213124 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 214138 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 241540 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134406 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 226770 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 151473 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 96111 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 78445 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

10:23 • 51028 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 71710 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 180951 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 212178 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 226770 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 204466 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 38907 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 36004 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 44132 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 78445 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 96111 перегляди
Актуальне
П'ятеро українців потрапили до числа кращих боксерів за версією ESPN

П'ятеро українців потрапили до числа кращих боксерів за версією ESPN

Київ • УНН

 • 12871 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українські боксери потрапили до числа найсильніших бійців (топ-5) своїх вагових категоріях по версії ESPN, повідомляє УНН.

Двоє наших спортсменів очолюють свої вагові категорії. Олександр Усик на чолі важкого дивізіону, випереджаючи Гассієва, Гловацького, Брієдіса і Лебедєва. У другій напівлегкій ваговій категорії на вершині знаходиться Василь Ломаченко. Позаду нього крокує Берчельт, Девіс, Мачадо і Корралес.

У напівважкій категорії Олександр Гвоздик йде 4-м. Тут на першій сходинці Адоніс Стівенсон. Також четвертий рядок, але найлегшої категорії займає наш Артем Далакян, поступаючись Ньєтесу, Хіга і Кімурі.

П’ятірку кращих середньоваговиків обіймає Сергій Дерев’янченко після Головкіна, Альвареса, Джейкобса і Сондерса.

Зауважимо, що у наступних боях Усик зустрінеться проти Гассієва у фіналі WSBB, Ломаченко протистоятиме венесуельцю Лінаресу, а Далакян в Києві боксуватиме із таїландцем Тайеном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$276.79
Brent
$73.28
Bitcoin
$86,875.40
S&P 500
$5,757.65
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,052.11
Ethereum
$2,018.46