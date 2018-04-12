П'ятеро українців потрапили до числа кращих боксерів за версією ESPN
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українські боксери потрапили до числа найсильніших бійців (топ-5) своїх вагових категоріях по версії ESPN, повідомляє УНН.
Двоє наших спортсменів очолюють свої вагові категорії. Олександр Усик на чолі важкого дивізіону, випереджаючи Гассієва, Гловацького, Брієдіса і Лебедєва. У другій напівлегкій ваговій категорії на вершині знаходиться Василь Ломаченко. Позаду нього крокує Берчельт, Девіс, Мачадо і Корралес.
У напівважкій категорії Олександр Гвоздик йде 4-м. Тут на першій сходинці Адоніс Стівенсон. Також четвертий рядок, але найлегшої категорії займає наш Артем Далакян, поступаючись Ньєтесу, Хіга і Кімурі.
П’ятірку кращих середньоваговиків обіймає Сергій Дерев’янченко після Головкіна, Альвареса, Джейкобса і Сондерса.
Зауважимо, що у наступних боях Усик зустрінеться проти Гассієва у фіналі WSBB, Ломаченко протистоятиме венесуельцю Лінаресу, а Далакян в Києві боксуватиме із таїландцем Тайеном.