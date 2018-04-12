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Пятеро украинский попали в число лучших боксеров по версии ESPN

Пятеро украинский попали в число лучших боксеров по версии ESPN

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинские боксеры попали в число сильнейших бойцов (топ-5) своих весовых категориях по версии ESPN, сообщает УНН.

Двое наших спортсменов возглавляют свои весовые категории. Александр Усик во главе тяжелого дивизиона, опережая Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева. В втором полулегком весе на вершине находится Василий Ломаченко. Позади него идет Берчельт, Дэвис, Мачадо и Корралес.

В полутяжелом весе Александр Гвоздик идет 4-м. Здесь на первой строчке Адонис Стивенсон. Также четвертую строчку, но самой легкой категории занимает наш Артем Далакян, уступая Ньетесу, Хига и Кимури.

Пятерку лучших средневесов занимает Сергей Деревянченко после Головкина, Альвареса, Джейкобса и Сондерса.

Заметим, что в следующих боях Усик встретится против Гассиев в финале WSBB, Ломаченко противостоять венесуэльцу Линаресу, а Далакян в Киеве будет боксировать с тайцем Тайеном.

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