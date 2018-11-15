Український боксер увійшов до топ-10 рейтингу WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В оновленому боксерському рейтингу WBC середньоваговик з України Сергій Дерев'янченко поповнив десятку кращих спортсменів за версією WBC, повідомляє УНН з посиланням на сайт WBC.
Наш боксер замкнув десятку провідних у даній категорії. Натомість інший українець Євгеній Хитров вибув з топ-15.
На першому рядку тут знаходиться казах Головкін, за ним розмістилися Мартін Мюррей, Давід Лемьє, Каміль Щеремета та Віллі Монро.
Примітно, що у крайньому поєдинку Дерев'янченко зазнав поразки роздільним рішенням за підсумками суддівських записок Даніелю Джейкобсу у баталії за пояс чемпіона світу IBF.