Украинский боксер Сиренко – 14 в рейтинге WBO

Детали

Владислав Сиренко владеет поясом WBO Asia-Pacific.

Чемпион WBO в сверхтяжелом дивизионе – Александр Усик (20-0, 13 КО).

В легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) теперь находится на 4-м месте, опустился с 3-й позиции. Украинец имеет пояс WBO International.

Первое место в рейтинге занимает Василий Ломаченко.

Чемпион WBO в легком весе – Дэвин Хейни (29-0, 15 КО).

Напомним

Национальная мужская сборная Украины выиграла у команды Нидерландов в отборе на чемпионат мира. Как информирует пресс-служба Федерации баскетбола Украины, выездную игру квалификации на ЧМ-2023 против нидерландцев "сине-желтые" завершили в свою пользу со счетом 96:77 (28:21, 31:14, 19:21, 18:21).