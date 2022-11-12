Баскетбол: збірна України здобула перемогу у Нідерландах у відборі на ЧС-2023

Деталі

Найрезультативнішим гравцем матчу із 25 очками став Ілля Сидоров, 21 з яких захисник набрав ще до великої перерви. Відмінно у гру увійшов з лави запасних ветеран В’ячеслав Кравцов, у якого 14 очок та серія ефектнивх данків в активі.

Наступний поєдинок ігрового "вікна" українці зіграють у Ризі 14 листопада о 16.00 проти Ісландії. Заключні матчі кваліфікації збірна України проведе в Італії 23 лютого та 26 лютого проти Нідерландів.

Турнірне становище у групі L: Іспанія - 11 очок (після 6-ти ігор), Італія - 11 (6), Ісландія - 10 (6), Україна - 9 (7), Грузія - 9 (6), Нідерланди - 8 (7).

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На чемпіонат світу потраплять три кращі команди групи.