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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Баскетбол: збірна України здобула перемогу у Нідерландах у відборі на ЧС-2023

Баскетбол: збірна України здобула перемогу у Нідерландах у відборі на ЧС-2023

Київ • УНН

 • 507045 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Національна чоловіча збірна України виграла у команди Нідерландів у відборі на чемпіонат світу. Як інформує пресслужба Федерації баскетболу України, виїзну гру кваліфікації на ЧС-2023 проти нідерландців "синьо-жовті" завершили на свою користь з рахунком 96:77 (28:21, 31:14, 19:21, 18:21), пише УНН.

Деталі

Найрезультативнішим гравцем матчу із 25 очками став Ілля Сидоров, 21 з яких захисник набрав ще до великої перерви. Відмінно у гру увійшов з лави запасних ветеран В’ячеслав Кравцов, у якого 14 очок та серія ефектнивх данків в активі.

Наступний поєдинок ігрового "вікна" українці зіграють у Ризі 14 листопада о 16.00 проти Ісландії. Заключні матчі кваліфікації збірна України проведе в Італії 23 лютого та 26 лютого проти Нідерландів.

Турнірне становище у групі L: Іспанія - 11 очок (після 6-ти ігор), Італія - 11 (6), Ісландія - 10 (6), Україна - 9 (7), Грузія - 9 (6), Нідерланди - 8 (7).

Додамо

На чемпіонат світу потраплять три кращі команди групи.

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