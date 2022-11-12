Український боксер Сіренко – 14 у рейтингу WBO

Деталі

Владислав Сіренко володіє поясом WBO Asia-Pacific.

Чемпіон WBO у надважкому дивізіоні - Олександр Усик (20-0, 13 КО).

У легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) тепер перебуває на 4-му місці, опустився з 3-ї позиції. Українець має пояс WBO International.

Перше місце в рейтингу займає Василь Ломаченко.

Чемпіон WBO у легкій вазі - Девін Хейні (29-0, 15 КО).

Нагадаємо

Національна чоловіча збірна України виграла у команди Нідерландів у відборі на чемпіонат світу. Як інформує пресслужба Федерації баскетболу України, виїзну гру кваліфікації на ЧС-2023 проти нідерландців "синьо-жовті" завершили на свою користь з рахунком 96:77 (28:21, 31:14, 19:21, 18:21).