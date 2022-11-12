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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Український боксер Сіренко – 14 у рейтингу WBO

Український боксер Сіренко – 14 у рейтингу WBO

Київ • УНН

 • 512058 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) піднявся з 15-ї на 14-ту позицію в рейтингу WBO, передає УНН.

Деталі

Владислав Сіренко володіє поясом WBO Asia-Pacific.

Чемпіон WBO у надважкому дивізіоні - Олександр Усик (20-0, 13 КО).

У легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) тепер перебуває на 4-му місці, опустився з 3-ї позиції. Українець має пояс WBO International.

Перше місце в рейтингу займає Василь Ломаченко.

Чемпіон WBO у легкій вазі - Девін Хейні (29-0, 15 КО).

Нагадаємо 

Національна чоловіча збірна України виграла у команди Нідерландів у відборі на чемпіонат світу. Як інформує пресслужба Федерації баскетболу України, виїзну гру кваліфікації на ЧС-2023 проти нідерландців "синьо-жовті" завершили на свою користь з рахунком 96:77 (28:21, 31:14, 19:21, 18:21).

Українські Національні Новини

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