Український боксер Сіренко – 14 у рейтингу WBO
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) піднявся з 15-ї на 14-ту позицію в рейтингу WBO, передає УНН.
Деталі
Владислав Сіренко володіє поясом WBO Asia-Pacific.
Чемпіон WBO у надважкому дивізіоні - Олександр Усик (20-0, 13 КО).
У легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) тепер перебуває на 4-му місці, опустився з 3-ї позиції. Українець має пояс WBO International.
Перше місце в рейтингу займає Василь Ломаченко.
Чемпіон WBO у легкій вазі - Девін Хейні (29-0, 15 КО).
Нагадаємо
Національна чоловіча збірна України виграла у команди Нідерландів у відборі на чемпіонат світу. Як інформує пресслужба Федерації баскетболу України, виїзну гру кваліфікації на ЧС-2023 проти нідерландців "синьо-жовті" завершили на свою користь з рахунком 96:77 (28:21, 31:14, 19:21, 18:21).