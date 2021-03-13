Украинский боксер проведет бой за титул "WBO Global"

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48980 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 67819 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108950 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144581 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195549 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193419 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279619 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327602 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157869 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143160 просмотра

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Украинский боксер проведет бой за титул "WBO Global"

Украинский боксер проведет бой за титул "WBO Global"

Киев  •  УНН

 • 14679 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинский боксер супертяжелой весовой категории Андрей Руденко (33-5-1, 20 KO) следующий свой бой проведет за титул чемпиона "WBO Global", передает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию "Top Boxing Generation" в Instagram.

Детали

11 апреля в Киеве состоится вечер бокса промоутерской компании "Top Boxing Generation". Хедлайнером шоу станет известный и опытный украинец Андрей Руденко, который проведет поединок за титул чемпиона WBO Global в супертяжелом весе.

Противостоять Руденко будет южноафриканец с идеальным послужным списком, действующий чемпион ЮАР, непобежденный Тиан Фик. На его счету 9 побед, пять из которых нокаутом.

Стоит напомнить

В свое время Руденко проводил бой с российским бывшим чемпионом мира Александром Поветкиным.

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