Український боксер проведе бій за титул "WBO Global"

Деталі

11 квітня в Києві відбудеться вечір боксу промоутерської компанії "Top Boxing Generation". Хедлайнером шоу стане відомий та досвідчений українець Андрій Руденко, який проведе поєдинок за титул чемпіона WBO Global у суперважкій вазі.

Протистоятиме Руденку південноафриканець із ідеальним послужним списком, чинний чемпіон ПАР, непереможений Тіан Фік. На його рахунку 9 перемог, п'ять з яких нокаутом.

Варто нагадати

Свого часу Руденко проводив бій із російським колишнім чемпіоном світу Олександром Повєткіним.