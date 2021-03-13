Український боксер проведе бій за титул "WBO Global"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Український боксер суперважкої вагової категорії Андрій Руденко (33-5-1, 20 KO) наступний свій бій проведе за титул чемпіона "WBO Global", передає УНН з посиланням на промоутерську компанію "Top Boxing Generation" в Instagram.
Деталі
11 квітня в Києві відбудеться вечір боксу промоутерської компанії "Top Boxing Generation". Хедлайнером шоу стане відомий та досвідчений українець Андрій Руденко, який проведе поєдинок за титул чемпіона WBO Global у суперважкій вазі.
Протистоятиме Руденку південноафриканець із ідеальним послужним списком, чинний чемпіон ПАР, непереможений Тіан Фік. На його рахунку 9 перемог, п'ять з яких нокаутом.
Варто нагадати
Свого часу Руденко проводив бій із російським колишнім чемпіоном світу Олександром Повєткіним.