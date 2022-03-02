Украинский боксер победил россиянина в финале международного турнира в Болгарии

Детали

Золотую награду получил Александр Хижняк, который в весе 75 кг в финальном поединке одолел Павла Сосулина, который представляет Российский олимпийский комитет.

В весовой категории 46-48 кг наш Андрей Тишковец завоевал серебряную медаль, Татьяна Коб (Украина, 52 кг) уступила Нихат (Индия) и также завоевала серебряную медаль. Сергей Горсков (Украина) уступил Тогамбаю Сагіндюку (Казахстан) и стал серебряным призером соревнований.

Кроме того, в предыдущие соревновательные дни "серебро" в копилку сборной принес Ярослав Харцыз, две бронзовые медали у Анны Лысенко и Анны Охоты.

Добавим

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований.