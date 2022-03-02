Украинский боксер победил россиянина в финале международного турнира в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинские боксеры завоевали семь медалей на престижном, старейшем турнире по боксу в Европе "Странджа-2022", который прошел в Софии (Болгария), информирует УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
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Золотую награду получил Александр Хижняк, который в весе 75 кг в финальном поединке одолел Павла Сосулина, который представляет Российский олимпийский комитет.
В весовой категории 46-48 кг наш Андрей Тишковец завоевал серебряную медаль, Татьяна Коб (Украина, 52 кг) уступила Нихат (Индия) и также завоевала серебряную медаль. Сергей Горсков (Украина) уступил Тогамбаю Сагіндюку (Казахстан) и стал серебряным призером соревнований.
Кроме того, в предыдущие соревновательные дни "серебро" в копилку сборной принес Ярослав Харцыз, две бронзовые медали у Анны Лысенко и Анны Охоты.
Добавим
ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований.