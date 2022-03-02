Український боксер переміг росіянина у фіналі міжнародного турніру в Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські боксери вибороли сім медалей на престижному, найстарішому турнірі з боксу в Європі "Странджа-2022", який пройшов у Софії (Болгарія), інформує УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Деталі
Золоту нагороду здобув Олександр Хижняк, який у вазі 75 кг у фінальному поєдинку здолав Павла Сосуліна, який представляє Російський олімпійський комітет.
У ваговій категорії 46-48 кг наш Андрій Тишковець завоював срібну медаль, Тетяна Коб (Україна, 52 кг) поступилася Ніхат (Індія) і також завоювала срібну медаль. Сергій Горсков (Україна) поступився Тогамбаю Сагіндюку (Казахстан) та став срібним призером змагань.
Окрім того, в попередні змагальні дні "срібло" в скарбничку збірної приніс Ярослав Харциз, дві бронзові медалі в Анни Лисенко та Анни Охоти.
Додамо
ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії від міжнародних змагань.