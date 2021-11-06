Украинский боксер победил россиянина в финале чемпионата мира в Сербии

Детали

Начиная с первой трехминутки Юрий Захареев прочно владел инициативой и имел преимущество в судейских записках после каждого из раундов. Все попытки россиянина подловить Юрия на контратаках завершались ничем, а между тем Захареев благодаря своим резким выпадам постоянно создавал проблемы сопернику. Оглашение итога поединка утвердило полный триумф украинца. Единогласным решением судей Захареев одержал победу и завладел званием чемпиона мира.

Таким образом, после “золота” Александра Хижняка на мировом первенстве 2017 года Украина снова имеет победителя главного турнира AIBA.

Что предшествовало этому

Непобедимый украинский супертяжеловес узнал дату следующего боя.