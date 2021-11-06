Український боксер переміг росіянина у фіналі чемпіонату світу в Сербії

Деталі

Починаючи з першої трихвилинки Юрій Захарєєв міцно володів ініціативою та мав перевагу у суддівських записках після кожного з раундів. Усі намагання росіянина підловити Юрія на контратаках завершувалися нічим, а тим часом Захарєєв завдяки своїм різким випадам постійно створював проблеми супернику. Оголошення підсумку поєдинку затвердило повний тріумф українця. Одноголосним рішенням суддів Захарєєв здобув перемогу і заволодів званням чемпіона світу.

Таким чином, після “золота” Олександра Хижняка на світовій першості 2017 року Україна знову має переможця головного турніру AIBA.

Що передувало цьому

Непереможний український суперважковаговик дізнався дату наступного бою.