Бокс: непереможний український суперважковаговик дізнався дату наступного бою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Український суперважкоатлет Віктор Вихрист (8-0, 6 КО) отримав дату проведення наступного бою на профіринзі, повідомляє УНН з посиланням на "tribuna.com".
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Поєдинок відбудеться у США 18-го грудня. Суперник українця стане відомим пізніше.
Примітно, що крайній двобій Вихрист провів в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера. Українець нокаутував свого суперника у 3-му раунді.
Це була восьма перемога Вихриста у професійній кар'єрі та третя у 2021 році. Таким чином, Вихрист у 2021 році планує провести одразу чотири поєдинки.
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