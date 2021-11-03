Бокс: непереможний український суперважковаговик дізнався дату наступного бою

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Поєдинок відбудеться у США 18-го грудня. Суперник українця стане відомим пізніше.

Примітно, що крайній двобій Вихрист провів в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера. Українець нокаутував свого суперника у 3-му раунді.

Це була восьма перемога Вихриста у професійній кар'єрі та третя у 2021 році. Таким чином, Вихрист у 2021 році планує провести одразу чотири поєдинки.

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