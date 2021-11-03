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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39049 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Бокс: непереможний український суперважковаговик дізнався дату наступного бою

Київ • УНН

 • 25987 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Український суперважкоатлет Віктор Вихрист (8-0, 6 КО) отримав дату проведення наступного бою на профіринзі, повідомляє УНН з посиланням на "tribuna.com".

Бокс: непереможний український суперважковаговик дізнався дату наступного бою

Деталі

Поєдинок відбудеться у США 18-го грудня. Суперник українця стане відомим пізніше.
Примітно, що крайній двобій Вихрист провів в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера. Українець нокаутував свого суперника у 3-му раунді.

Це була восьма перемога Вихриста у професійній кар'єрі та третя у 2021 році. Таким чином, Вихрист у 2021 році планує провести одразу чотири поєдинки.

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Легендарний екс-боксер Льюїс оцінив шанси Усика у можливому бою з Ф'юрі.

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