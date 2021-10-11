Легендарний екс-боксер Льюїс оцінив шанси Усика у можливому бою з Ф'юрі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Колишній чемпіон світу, британський "хевівейтер" Леннокс Льюїс поділився думками про потенційний поєдинок двох чемпіонів світу – Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком, інформує УНН з посиланням на YouTube-канал "Boxing Social".

Цитата

Льюїс не сумнівається, що такий бій стане окрасою, але шанси на перемогу Усика він оцінив доволі низько.

“Я думаю, що це буде відмінний бій. Я вважаю, що Тайсон дуже великий. Там 206 сантиметрів, а який зріст Усика? Це буде дуже складний поєдинок для нього, але я думаю, що Тайсон — відмінний боєць, чудовий чемпіон. Саме він король суперважкого дивізіону”, — відзначив британець.

Нагадаємо

Бій Кличка із Льюїсом увійшов до числа “найбільш кровавих” в історії боксу.

Українські Національні Новини

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