Легендарний екс-боксер Льюїс оцінив шанси Усика у можливому бою з Ф'юрі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Колишній чемпіон світу, британський "хевівейтер" Леннокс Льюїс поділився думками про потенційний поєдинок двох чемпіонів світу – Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком, інформує УНН з посиланням на YouTube-канал "Boxing Social".
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Льюїс не сумнівається, що такий бій стане окрасою, але шанси на перемогу Усика він оцінив доволі низько.
“Я думаю, що це буде відмінний бій. Я вважаю, що Тайсон дуже великий. Там 206 сантиметрів, а який зріст Усика? Це буде дуже складний поєдинок для нього, але я думаю, що Тайсон — відмінний боєць, чудовий чемпіон. Саме він король суперважкого дивізіону”, — відзначив британець.
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Бій Кличка із Льюїсом увійшов до числа “найбільш кровавих” в історії боксу.