Легендарный экс-боксер Льюис оценил шансы Усика в возможном бою с Фьюри
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Бывший чемпион мира, британский “хевивейтер” Леннокс Льюис поделился мыслями о потенциальном поединке двух чемпионов мира — Тайсона Фьюри с Александром Усиком, информирует УНН со ссылкой на YouTube-канал “Boxing Social”.
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Льюис не сомневается, что такой бой станет украшением, но шансы на победу Усика он оценил довольно низко.
“Я думаю, что это будет отличный бой. Я считаю, что Тайсон очень большой. Там 206 сантиметров, а какой рост Усика? Это будет очень сложный поединок для него, но я думаю, что Тайсон — отличный боец, отличный чемпион. Именно он король супертяжелого дивизиона”, - отметил британец.
Напомним
Бой Кличко с Льюисом вошел в число “наиболее кровавых” в истории бокса.