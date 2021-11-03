Бокс: непобедимый украинский супертяжеловес узнал дату следующего боя

Детали

Поединок состоится в США 18-го декабря. Соперник украинца станет известным позже.

Примечательно, что крайний поединок Выхрыст провел в андеркарде поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Украинец нокаутировал своего соперника в 3-м раунде.

Это была восьмая победа Вихриста в профессиональной карьере и третья в 2021 году. Таким образом, Выхрыст в 2021 году планирует провести сразу четыре поединка.

Напомним

Легендарный экс-боксер Льюис оценил шансы Усика в возможном бою с Фьюри.