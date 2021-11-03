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Бокс: непобедимый украинский супертяжеловес узнал дату следующего боя

Киев • УНН

 • 25987 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинский супертяжеловес Виктор Выхрыст (8-0, 6 КО) получил дату проведения следующего боя на профиринге, сообщает УНН со ссылкой на "tribuna.com".

Бокс: непобедимый украинский супертяжеловес узнал дату следующего боя

Детали

Поединок состоится в США 18-го декабря. Соперник украинца станет известным позже.

Примечательно, что крайний поединок Выхрыст провел в андеркарде поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Украинец нокаутировал своего соперника в 3-м раунде.

Это была восьмая победа Вихриста в профессиональной карьере и третья в 2021 году. Таким образом, Выхрыст в 2021 году планирует провести сразу четыре поединка.

Напомним

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