Бокс: непобедимый украинский супертяжеловес узнал дату следующего боя
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинский супертяжеловес Виктор Выхрыст (8-0, 6 КО) получил дату проведения следующего боя на профиринге, сообщает УНН со ссылкой на "tribuna.com".
Детали
Поединок состоится в США 18-го декабря. Соперник украинца станет известным позже.
Примечательно, что крайний поединок Выхрыст провел в андеркарде поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Украинец нокаутировал своего соперника в 3-м раунде.
Это была восьмая победа Вихриста в профессиональной карьере и третья в 2021 году. Таким образом, Выхрыст в 2021 году планирует провести сразу четыре поединка.
Напомним
Легендарный экс-боксер Льюис оценил шансы Усика в возможном бою с Фьюри.