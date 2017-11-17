Украинский боксер Беринчик впервые в карьере проведет титульный бой

Беринчик (7-0-0, 4 КО) впервые в профессиональной карьере проведет титульный поединок против представителя филиппинской школы бокса Аллана “El Matador” Валлеспина (11-1-0, 8 КО). Спортсмены поведут борьбу за вакантный титул WBO Oriental в легком весе.

Во втором главном поединке вечера Малиновскому (21-0-0, 5 КО) принадлежит защита титула чемпиона Европы WBO в полулегком весе против Дэвида Берне (13-1-0, 12 КО) из Венгрии.

Заметим, что в программе вечера бокса свои бои проведут Макс Бурсак, Мишико Беселия и другие.

Справка УНН: 29-летний уроженец Луганской области по прозвищу “Украинский танк” — Беринчик, получил в карьере серебряные медали Олимпийских игр в Лондоне и чемпионата мира в Баку (2012).