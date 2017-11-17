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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 3918 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28855 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55990 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 75321 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81562 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80513 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63876 просмотра

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Украинский боксер Беринчик впервые в карьере проведет титульный бой

Украинский боксер Беринчик впервые в карьере проведет титульный бой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Непобедимые боксеры из Украины Денис Беринчик и Олег Малиновский на Ледовой арене (ТРЦ “Терминал”, Бровары) проведут поединки в рамках боксерского шоу промоутерской компании братьев Кличко “K2 Promotions Ukraine”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу промоутерской компании в Facebook.

Беринчик (7-0-0, 4 КО) впервые в профессиональной карьере проведет титульный поединок против представителя филиппинской школы бокса Аллана “El Matador” Валлеспина (11-1-0, 8 КО). Спортсмены поведут борьбу за вакантный титул WBO Oriental в легком весе.

Во втором главном поединке вечера Малиновскому (21-0-0, 5 КО) принадлежит защита титула чемпиона Европы WBO в полулегком весе против Дэвида Берне (13-1-0, 12 КО) из Венгрии.

Заметим, что в программе вечера бокса свои бои проведут Макс Бурсак, Мишико Беселия и другие.

Справка УНН: 29-летний уроженец Луганской области по прозвищу “Украинский танк” — Беринчик, получил в карьере серебряные медали Олимпийских игр в Лондоне и чемпионата мира в Баку (2012).

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