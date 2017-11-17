Український боксер Берінчик вперше в кар'єрі проведе титульний бій

Берінчик (7-0-0, 4 КО) вперше в професійній кар’єрі проведе титульний поєдинок проти представника філіппінської школи боксу Аллана “El Matador” Валлеспіна (11-1-0, 8 КО). Спортсмени поведуть боротьбу за вакантний титул WBO Oriental в легкій вазі.

У другому головному поєдинку вечора Малиновському (21-0-0, 5 КО) належить захист титула чемпіона Європи WBO в напівлегкій вазі проти Девіда Берні (13-1-0, 12 КО) з Угорщини.

Зауважимо, що у програмі вечора боксу свої бої проведуть Макс Бурсак, Мишико Беселія та інші.

Довідка УНН: 29-річний уродженець луганської області на прізвисько “Український танк” — Берінчик, здобував у кар’єрі срібні медалі Олімпійських ігор в Лондоні та чемпіонату світу у Баку (2012).