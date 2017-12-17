Украинский биатлонист попал в цветочную церемонию гонки Кубка IBU

В спринтерской гонке сборная Украины была представлена ​​практически сильнейшим составом, соединив тренировочный сбор с соревновательными нагрузками. Трое спортсменов команды А сегодня были на видных ролях, но, в отличие от завоеванного подиума в индивидуальной гонке Владимира Семакова, подняться на пьедестал почета не сумели.

Наиболее реальный шанс для этого был у Дмитрия Подручного, но капитан мужской сборной допустил два промаха, один из которых был “лишним” с точки зрения борьбы за тройку сильнейших. Итоговая позиция Подручного в финишном протоколе — 6, которая позволила спортсмену принять участие в цветочной церемонии.

Кубковые очки заработали и два других наших спортсменов основы, которые прошли спринт с одним промахом у каждого Артем Прима финишировал сразу за капитаном — 7-м, а Сергей Семенов занял двадцать второе место. Также в топ-40 удалось пробиться Виталию Трушу, который с аналогичной точностью показал 35-й результат. До последних метров за зачетную зону боролся и Тарас Лесюк, но, как и в случае с Подручным, добиться желаемого помешал лишний промах — Тарас 47-й с двумя кругами штрафа.

Отметим, что победу одержал российский дуэт Дмитрий Малышко — Эдуард Латыпов. Причем, более именитый из спортсменов победил, несмотря на круг штрафа против чистой стрельбы у партнера по сборной. Третий — француз Эмильен Жаклен.

Добавим также, сегодня программу третьего этапа закроет смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.

Как сообщал УНН, сестры Семеренко попали в топ-10 гонки преследования в Анси.