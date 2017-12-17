Український біатлоніст потрапив в квіткову церемонію гонки Кубку IBU

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В австрійському місті Обертіллахе пройшла спринтерська чоловіча гонка третього етапу Кубку IBU, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

У спринтерській гонці збірна України була представлена практично найсильнішим складом, поєднавши тренувальний збір із змагальним навантаженням. Троє спортсменів команди А сьогодні були на видних ролях, але, на відміну від завойованого подіуму в індивідуальній гонці Володимира Семакова, піднятися на п’єдестал пошани не зуміли.

Найбільш реальний шанс для цього був у Дмитра Підручного, але капітан чоловічої збірної допустив два промахи, один з яких був “зайвим” з точки зору боротьби за трійку найсильніших. Підсумкова позиція Підручного в фінішному протоколі — 6-та, яка дозволила спортсмену взяти участь в квітковій церемонії.

Кубкові очки заробили і двоє інших наших спортсменів основи, які пройшли спринт з одним промахом у кожного: Артем Прима фінішував відразу за капітаном — 7-м, а Сергій Семенов посів 22-е місце. Також в топ-40 вдалося пробитися Віталію Трушу, який з аналогічною точністю показав 35-й результат. До останніх метрів за залікову зону боровся і Тарас Лесюк, але, як і в випадку з Підручним, домогтися бажаного завадив зайвий промах — Тарас 47-й з двома колами штрафу.

Зазначимо, що перемогу здобув російський дует Дмитро Малишко — Едуард Латипов. Причому, більш іменитий зі спортсменів переміг, незважаючи на коло штрафу проти чистої стрільби у партнера по збірній. Третій — француз Емільен Жаклен.

Додамо також, сьогодні програму третього етапу закриє змішана естафета і одиночна змішана естафета.

Як повідомляв УНН, сестри Семеренко потрапили до топ-10 гонки переслідування в Ансі.

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