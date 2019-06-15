Украинский баскетболист НБА: могу набирать 20 плюс 10 в каждом матче

Лень пояснил, что поздно покинул расположение "Финикса" в котором провел первые пять сезонов в карьере, а также твердо уверен в переходе на новый статистический уровень в карьере.

"Первые три года я любил "Санс". Мне нравилось все в команде. Хотелось перейти в другой клуб после третьего сезона в "Финиксе". Я могу стать игроком, который будет набирать статистическую линию 20-10 (20 очков и 10 подборов - ред .) в каждом матче", - заявил уроженец Антрацита.

Отметим, что кампания 2018-19 стала самой результативной для Леня за карьеру в НБА после перехода из "Финикса" - в среднем за игру набирал по 11,1 очка.

Напомним, что Лень рассказал об удовольствии от выступления после первого сезона за "Атланту".