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Украинский баскетболист НБА: могу набирать 20 плюс 10 в каждом матче

Киев • УНН

 • 12727 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Центровой сборной Украины и "Атланты Хокс" Алексей Лень подвел итоги завершившегося сезона в НБА, информирует УНН со ссылкой на Amico Hoops.

Украинский баскетболист НБА: могу набирать 20 плюс 10 в каждом матче

Лень пояснил, что поздно покинул расположение "Финикса" в котором провел первые пять сезонов в карьере, а также твердо уверен в переходе на новый статистический уровень в карьере.

"Первые три года я любил "Санс". Мне нравилось все в команде. Хотелось перейти в другой клуб после третьего сезона в "Финиксе". Я могу стать игроком, который будет набирать статистическую линию 20-10 (20 очков и 10 подборов - ред .) в каждом матче", - заявил уроженец Антрацита.

Отметим, что кампания 2018-19 стала самой результативной для Леня за карьеру в НБА после перехода из "Финикса" - в среднем за игру набирал по 11,1 очка.

Напомним, что Лень рассказал об удовольствии от выступления после первого сезона за "Атланту".

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