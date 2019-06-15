Український баскетболіст НБА: можу набирати 20 плюс 10 в кожному матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Центровий збірної України і "Атланти Хокс" Олексій Лень підвів підсумки сезону, що завершився в НБА, інформує УНН з посиланням на Amico Hoops.
Лень пояснив, що пізно покинув стан "Фінікса" в якому провів перші п'ять сезонів в кар'єрі, а також твердо впевнений у переході на новий статистичний рівень в кар'єрі.
"Перші три роки я любив "Санз". Мені подобалося все в команді. Хотілось перейти в інший клуб після третього сезону в "Фініксі". Я можу стати гравцем, який буде набирати статистичну лінію 20-10 (20 очок і 10 підбирань – ред.) в кожному матчі", - заявив уродженець Антрациту.
Відзначимо, що кампанія 2018-19 стала найрезультативнішою для Леня за кар’єру в НБА після переходу з "Фініксу" — в середньому за гру набирав по 11,1 очка.
Нагадаємо, що Лень розповів про задоволення від виступу після першого сезону за "Атланту".