Украинский баскетболист помог БК "Уникаха" получить шестой выигрыш в Еврокубке ФИБА

Во встрече восьмого тура группы В черногорская “Будучность” потерпела дома фиаско от испанцев — 66:90.

Герун (“Уникаха”) провел на паркете 20 минут, набрал 8 очков (4/6 двухочковые), собрал 4 подбора, отдал 1 передачу, поставил 2 блок-шота при 2 фолах.

Отметим, “Уникаха” с 6 выигрышами в 8-ми матчах идут лидерами группы В, в которой выступает 6 команд. Лучшая четверка продолжит соревнования в Топ-16 турнира.