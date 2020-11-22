Український баскетболіст допоміг БК “Унікаха” здобути шостий виграш у Єврокубку ФІБА

У зустрічі восьмого туру групи В чорногорська “Будучность” зазнала вдома фіаско від іспанців — 66:90.

Герун (“Унікаха”) провів на паркеті 20 хвилин, набрав 8 очок (4/6 двоочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота при 2 фолах.

Зазначимо, “Унікаха” з 6 виграшами в 8-ми матчах йдуть лідерами групи В, в якій виступає 6 команд. Найкраща четвірка продовжить змагання у Топ-16 турніру.