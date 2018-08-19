Украинский "аптечный законопроект" противоречит опыту стран ЕС - эксперт

“В записках к законопроекту (№ 8591 — ред.) есть ссылка на европейский опыт. Наша ассоциация начала изучать этот вопрос — может, там, в Европе, все действительно так, как пишут наши депутаты. Но хочу привести следующие цифры, опираясь на то, что мы уже успели изучить: в каждой стране Европы, которая следует четким европейским ценностям, уважают законы ведения бизнеса. Уважают правила функционирования аптечных мероприятий. Из 29 стран ЕС на сегодня никак не регулируется аптечное вопрос в 19 странах мира. То есть большая часть стран ЕС этот вопрос отдала на откуп рынку. Понятно, что там работают специалисты, понятно, что там есть соответствующие правила, там работают специалисты с фармацевтическим образованием, но в каждой из этих 19 стран аптеки регулируют свое количество на рынке самостоятельно”, — отметил он.

При этом 5 стран ЕС сегодня действительно пытаются ограничить количество аптек законодательно, рассказал Руденко.

“В Латвии, например, это пытаются внедрить еще с 2011 года, в Польше — с 2017 года. Эстония также в этом списке. Но там везде есть какой-то переходный период. И сегодня пока не ясно, каков будет конечный результат таких нововведений”, - отметил эксперт.

Напомним, почти 8 тыс. аптек присоединились к правительственной программе “Доступные лекарства”.