Український "аптечний законопроект" суперечить досвіду країн ЄС - експерт

“У записках до законопроекту (№8591 — ред.) є посиланням на європейський досвід. Наша асоціація почала вивчати це питання — може, там, у Європі, все дійсно так, як пишуть наші депутати. Але хочу навести такі цифри, опираючись на те, що ми вже встигли вивчити: у кожній країні Європи, яка слідує чітким європейським цінностям, поважають закони ведення бізнесу. Поважають правила функціонування аптечних заходів. Із 29 країн ЄС на сьогодні ніяк не регулюється аптечне питання у 19 країнах світу. Тобто більша половина країн ЄС це питання віддала на відкуп ринку. Зрозуміло, що там працюють спеціалісти, зрозуміло, що там є відповідні правила, що там працюють фахівці із фармацевтичною освітою, але у кожній з цих 19 країн аптеки регулюють свою кількість на ринку самостійно”, — зазначив він.

При цьому 5 країн ЄС на сьогодні дійсно намагаються обмежити кількість аптек законодавчо, розповів Руденко.

“В Латвії, наприклад, це намагаються впровадити ще з 2011 року, у Польщі — з 2017 року. Естонія також у цьому списку. Але там скрізь є якийсь перехідний період. І сьогодні поки що не зрозуміло, який буде кінцевий результат таких нововведень”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, майже 8 тис. аптек долучилися до урядової програми “Доступні ліки”.