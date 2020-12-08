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Украинским военным передали модернизированный истребитель

Украинским военным передали модернизированный истребитель

Киев  •  УНН

 • 12971 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украинским военным передали модернизированный истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1, который может развивать скорость до 2,5 тыс км/ч Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", модернизировало истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1. 7 декабря самолет прибыл из Львова в места дислокации подразделения Воздушных Сил ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем.

"МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов", - говорится в сообщении.

Так, в общем модернизация до уровня МиГ-29МУ1 направлена на значительное повышение боевых и эксплуатационных характеристик истребителя МиГ-29.

"Передача самолета проходит с небольшой задержкой - ключевые для завершения работ работники нашего завода и предприятия-партнеры преодолевали COVID-19... Истребитель прошел капитальный ремонт с продлением ресурса, получил более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить на 20% дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации", - прокомментировал директор ГП "ЛГАРЗ" Дмитрий Матрунчик.

Модернизированный истребитель МиГ-29МУ1 официально принят на вооружение Воздушных Сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.

Напомним, украинским военным передали новую радиолокационную станцию 35Д6М, которая может "похвастаться" способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Украинские Национальные Новости

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