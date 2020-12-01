Українським військовим передали нову радіолокаційну станцію

"Казенне підприємства “НВК "Іскра“, що входить до складу ДК "Укроборонпром“, передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що сімейство радарів 35Д6 вже значний період часу використовується в ЗСУ та має позитивний досвід експлуатації.

РЛС 35Д6М — це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень.

“Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості. Радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями — це дозволяє управляти станцією у повному обсязі на відстані до 300 метрів. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні успішно завершилися дводенні випробування експортного варіанту радара 90К6Е.