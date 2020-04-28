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Україна завершила випробування нового радару: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні успішно завершилися дводенні випробування експортного варіанту радару 90К6Е. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрома.

“За підсумками дводенних випробувань, мобільний оглядовий 3D радіолокатор 90К6Е виробництва КП “НВК „Іскра“ повністю підтвердив свої заявлені тактико-технічні характеристики з виявлення безпілотних літальний апаратів на різних висотах та максимальній дальності”, — сказано у повідомленні.

Директор Науково-виробничого комплексу “Іскра” Юрій Пащенко повідомив, що після проведення заводських випробувань, було успішно завершено цей останній етап випробувань радару 90К6Е щодо здатності визначення малорозмірних цілей з малою ефективною поверхнею розсіювання.

“Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами беззаперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. Ми вже маємо потенційного замовника з однієї з країн Близького Сходу, для якого здатність визначення безпілотних літальних об’єктів є однією із основних вимог. Станція також розглядається в інтересах Міноборони України, однак потребує певних змін під потреби наших військових”, — зазначив він.

Так, радар 90К6Е було презентовано восени 2019 року на виставці “Зброя та безпека”. Цей принципово новий 3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем призначений для виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах. Він розроблений для використання у зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівок та як інформаційна ланка у підрозділах військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

Повідомляється, що об’єктом визначення під час випробувань радару виступив безпілотний авіаційний комплекс Raybird 3, польотами якого керували спеціалісти компанії Skyeton. Raybird 3 — це безпілотний авіаційний комплекс серійного виробництва класу “малий тактичний”, який використовується для різних довготривалих місій, ISTAR рішень та пошуково-рятувальних операцій; має максимальну висоту польоту 3000 м та може розвинути швидкість до 160 км/год.

Також, за словами Пащенка, у випробуваннях взяли участь високомобільна РЛС метрового діапазону радіохвиль МР-1 та контрбатарейний радіолокаційний комплекс 1Л220УК. Випробування цих радарів проводились за погодженою програмою та також дали повне підтвердження заявлених характеристик з визначення БПЛА.

Нагадаємо, в Одеській області продовжили державні випробування ракетного комплексу Р-360 “Нептун”.

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