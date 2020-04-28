Україна завершила випробування нового радару: деталі

“За підсумками дводенних випробувань, мобільний оглядовий 3D радіолокатор 90К6Е виробництва КП “НВК „Іскра“ повністю підтвердив свої заявлені тактико-технічні характеристики з виявлення безпілотних літальний апаратів на різних висотах та максимальній дальності”, — сказано у повідомленні.

Директор Науково-виробничого комплексу “Іскра” Юрій Пащенко повідомив, що після проведення заводських випробувань, було успішно завершено цей останній етап випробувань радару 90К6Е щодо здатності визначення малорозмірних цілей з малою ефективною поверхнею розсіювання.

“Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами беззаперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. Ми вже маємо потенційного замовника з однієї з країн Близького Сходу, для якого здатність визначення безпілотних літальних об’єктів є однією із основних вимог. Станція також розглядається в інтересах Міноборони України, однак потребує певних змін під потреби наших військових”, — зазначив він.

Так, радар 90К6Е було презентовано восени 2019 року на виставці “Зброя та безпека”. Цей принципово новий 3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем призначений для виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах. Він розроблений для використання у зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівок та як інформаційна ланка у підрозділах військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

Повідомляється, що об’єктом визначення під час випробувань радару виступив безпілотний авіаційний комплекс Raybird 3, польотами якого керували спеціалісти компанії Skyeton. Raybird 3 — це безпілотний авіаційний комплекс серійного виробництва класу “малий тактичний”, який використовується для різних довготривалих місій, ISTAR рішень та пошуково-рятувальних операцій; має максимальну висоту польоту 3000 м та може розвинути швидкість до 160 км/год.

Також, за словами Пащенка, у випробуваннях взяли участь високомобільна РЛС метрового діапазону радіохвиль МР-1 та контрбатарейний радіолокаційний комплекс 1Л220УК. Випробування цих радарів проводились за погодженою програмою та також дали повне підтвердження заявлених характеристик з визначення БПЛА.

Нагадаємо, в Одеській області продовжили державні випробування ракетного комплексу Р-360 “Нептун”.