Украина завершила испытания нового радара: детали

"По итогам двухдневных испытаний, мобильный смотровой 3D радиолокатор 90К6Е производства КП "НПК "Искра" полностью подтвердил свои заявленные тактико-технические характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов на различных высотах и максимальной дальности", - говорится в сообщении.

Директор Научно-производственного комплекса "Искра" Юрий Пащенко сообщил, что после проведения заводских испытаний, успешно завершен этот последний этап испытаний радара 90К6Е способностью определения малоразмерных целей с малой эффективной поверхностью рассеяния.

"Положительные результаты этих испытаний открывают перед нами бесспорные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт. Мы уже имеем потенциального заказчика с одной из стран Ближнего Востока, для которого способность определения беспилотных летательных объектов является одной из основных требований. Станция также рассматривается в интересах Минобороны Украины, однако требует определенных изменений под нужды наших военных", - отметил он.

Так, радар 90К6Е был представлен осенью 2019 года на выставке "Оружие и безопасность". Этот принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах. Он разработан для использования в зенитных ракетных войсках как средство выдачи целеуказания и как информационное звено в подразделениях военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Сообщается, что объектом определения во время испытаний радара выступил беспилотный авиационный комплекс Raybird 3, полетами которого руководили специалисты компании Skyeton. Raybird 3 - это беспилотный авиационный комплекс серийного производства класса "малый тактический", который используется для различных долговременных миссий, ISTAR решений и поисково-спасательных операций; имеет максимальную высоту полета 3000 м и может развить скорость до 160 км/ч.

Также, по словам Пащенко, в испытаниях приняли участие высокомобильная РЛС метрового диапазона радиоволн МР-1 и контрбатарейный радиолокационный комплекс 1Л220УК. Испытания этих радаров проводились по согласованной программе и также дали полное подтверждение заявленных характеристик по определению БПЛА.

Напомним, в Одесской области продолжили государственные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун".