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Украинский военным передали новую радиолокационную станцию

Украинский военным передали новую радиолокационную станцию

Киев  •  УНН

 • 15819 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинским военным передали новую радиолокационную станцию 35Д6М, которая может "похвастаться" способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Казенное предприятие "НПК "Искра", входящая в состав ГК "Укроборонпром", передало военным новую радиолокационную станцию 35Д6М, изготовленную в рамках государственного заказа 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семейство радаров 35Д6 уже значительный период времени используется в ВСУ и имеет положительный опыт эксплуатации.

РЛС 35Д6М - это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений.

"Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. Радар может дополнительно комплектоваться выносными рабочими местами - это позволяет управлять станцией в полном объеме на расстоянии до 300 метров. РЛС может также опционально комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине успешно завершились двухдневные испытания экспортного варианта радара 90К6Е.

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