Українським військовим передали модернізований винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українським військовим передали модернізований винищувач МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1, який може розвивати швидкість до 2,5 тис км/год Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"Державне підприємство “Львівський державний авіаційно-ремонтний завод”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, модернізувало винищувач МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1. 7 грудня літак прибув зі Львова до місця дислокації підрозділу Повітряних Сил ЗСУ", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що модернізація винищувача дозволила збільшити дальність виявлення повітряних цілей, підвищити точність виведення літака в задану точку та розширити можливості з контролю та реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигунів і низки бортових систем.
"МіГ-29МУ1 може розвивати швидкість до 2,5 тис км/год, яку забезпечують два турбореактивні двигуни з форсажною камерою. В перелік озброєння винищувача, окрім 30-мм автоматичної гармати, входять цілий спектр ракет типу “повітря-повітря” для ведення повітряного бою на малих та середніх відстанях, а також бомби та блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей. Окрім того, літак оснащений розвиненою системою радіоелектронної боротьби, яка призначена для індивідуального захисту літака від атак ворожих зенітно-ракетних комплексів та літаків", - йдеться у повідомленні.
Так, загалом модернізація до рівня МіГ-29МУ1 направлена на значне підвищення бойових та експлуатаційних характеристик винищувача МіГ-29.
“Передача літака проходить із невеликою затримкою – ключові для завершення робіт працівники нашого заводу та підприємства-партнери долали COVID-19...Винищувач пройшов капітальний ремонт з продовженням ресурсу, отримав більш потужну радіолокаційну станцію, яка дає можливість збільшити на 20% дальність виявлення повітряних цілей, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації”, – прокоментував директор ДП “ЛДАРЗ” Дмитро Матрунчик.
Модернізований винищувач МіГ-29МУ1 офіційно прийнятий на озброєння Повітряних Сил України. Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання задач протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних цілях.
Нагадаємо, українським військовим передали нову радіолокаційну станцію 35Д6М, яка може "похизуватись" здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості.