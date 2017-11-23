Украинским военным разрешили носить усы и бороды

"Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они должны отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", - говорится в сообщении.

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В частности, в приказе установлены правила на ношение военной формы, ношение наград, выделены виды формы. Правила касаются полностью новой символики, новых знаков различия, беретов и нарукавных знаков.



Так, каждая из военных форм подразделяется на летнюю и зимнюю, а также демисезонную при повседневной и полевой (служебной морской) форме одежды.

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Кроме того, военнослужащим в форме рекомендовано воздержаться от использования наушников от электронных устройств во время передвижения пешком, ношение в карманах предметов, выступающих наружу или переполняющих их, ношение рюкзаков на плечах, что своими лямками закрывают погоны.