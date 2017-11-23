Українським військовим дозволили носити вуса і бороди

"Всім категоріям військовослужбовців під час бойових та навчально-бойових завдань дозволяється носіння бороди та вусів за умови, що вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження," - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, в наказі встановлені правила на носіння військової форми, носіння нагород, виокремлено види форми. Правила стосуються повністю нової символіки, нових знаків розрізнення, беретів та нарукавних знаків.



Так, кожна з цих військових форм поділяється на літню та зимову, а також демісезонну при повсякденній і польовій (службовій морській) формі одягу.

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Крім того, військовослужбовцям у формі рекомендовано утриматись від використання навушників від електронних пристроїв під час пересування пішки, носіння в карманах предметів, що виступають назовні чи переповнюють їх, носіння рюкзаків на плечах, що своїми шлейками закривають погони.