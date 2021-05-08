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Украинским туристам не придется отбывать карантин в Ирландии

Украинским туристам не придется отбывать карантин в Ирландии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Ирландия изъяла 12 государств из списка стран, где поработать подлежит обязательному карантину в гостиницах, но сохранила меры для трех других стран-членов Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ирландия одни из самых жестких ограничений на выезд в Европе и является единственной из 27 стран ЕС, которая заставляет прибывших из определенных стран платить почти 2000 евро за карантин до 14 дней в защищенном отеле.

Европейская комиссия в прошлом месяце призвала Дублин применять менее ограничительные меры и искала разъяснений, почему некоторые страны-члены подпадают под действие этих правил, а другие - нет. В списке остаются Бельгия, Франция и Люксембург.

Прибывшим с итал, Австрии, Армении, Арубы, Боснии и Герцеговины, Кюрасао, Иордании, Косово, Ливана, Северной Македонии и Украины также больше не придется отбывать карантин в отеле.

Ирландское правительство заявил, что надеется смягчить ограничения, как только ЕС выпустит цифровые медицинские талоны, которые позволят вакцинированным гражданам путешествовать.

Напомним

Ирландия в мае снимет часть ограничений в рамках национального плана выхода из карантина. В целом по стране зафиксировали 252,303 случаев коронавируса, 4,919 человек скончались.

Еврокомиссия (ЕК) представила проект цифрового зеленого ваучера от коронавируса, который должен быть внедрен до середины июня.

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