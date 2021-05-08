Українським туристам не доведеться відбувати карантин в Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Ірландія вилучила 12 держав зі списку країн, де прибуття підлягає обов'язковому карантину в готелях, але зберегла заходи для трьох інших країн-членів Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ірландія має одні з найжорсткіших обмежень на виїзд в Європі і є єдиною з 27 країн ЄС, яка змушує прибулих з певних країн платити майже 2000 євро за карантин до 14 днів у захищеному готелі.
Європейська комісія минулого місяця закликала Дублін застосовувати менш обмежувальні заходи та шукала роз'яснень, чому деякі країни-члени підпадають під дію цих правил, а інші - ні. У списку залишаються Бельгія, Франція та Люксембург.
Прибулим з Італї, Австрії, Вірменії, Аруби, Боснії та Герцеговини, Кюрасао, Йорданії, Косово, Лівану, Північної Македонії та України також більше не доведеться відбувати карантин в готелі.
Ірландський уряд заявив, що сподівається пом'якшити обмеження, як тільки ЄС випустить цифрові медичні талони, які дозволять вакцинованим громадянам подорожувати.
Нагадаємо
Ірландія у травні зніме частину обмежень в рамках національного плану виходу з карантину. Загалом в країні зафіксували 252,303 випадків коронавірусу, 4,919 осіб померли.
Єврокомісія (ЄК) представила проект цифрового зеленого ваучера від коронавірусу, який повинен бути впроваджений до середини червня.