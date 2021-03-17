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Єврокомісія представила проект цифрового сертифікату вакцинації від COVID-19: деталі

Єврокомісія представила проект цифрового сертифікату вакцинації від COVID-19: деталі

Київ • УНН

 • 15050 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Єврокомісія (ЄК) представила проект цифрового зеленого ваучера від коронавірусу, який повинен бути впроваджений до середини червня, пише УНН.

Деталі

“Сьогодні Єврокомісія прийняла законодавчу пропозицію, яка встановлює загальну основу для цифрового зеленого сертифіката, що охоплює вакцинацію, тестування і відновлення. Це загальноєвропейський підхід до видачі, перевірки та прийняття сертифікатів для полегшення вільного пересування всередині ЄС, заснований на суворій повазі недискримінації та основних прав громадян ЄС”, — йдеться в її заяві, поширеній у середу в Брюсселі.

ЄК наголошує, що сертифікати повинні бути впроваджені до середини червня.

Євросертіфікат включатиме дані про тести на COVID-19 і терміни перенесеного захворювання.

ЄК розглядає можливість визнання сертифікатів про вакцинацію, виданих країнами, які не входять до складу Євросоюзу. “Це (технічна робота по впровадженню сертифікатів) також дозволить розширити можливість поширення на сумісні сертифікати, видані у третіх країнах”, — наголошується в ньому.

Країни — члени Євросоюзу отримають право визнати в національній якості іноземні сертифікати про щеплення вакцинами від коронавірусу, не дозволеними на території спільноти. “Країни — члени отримають право поширити дію цього документа на мандрівників, які щеплені іншими вакцинами, крім дозволених в ЄС”, — йдеться в документі.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.

The certificate will:
Be accessible and secure for all EU citizens
Be non-discriminatory
Contain only essential information #StrongerTogether

— European Commission (@EU_Commission) March 17, 2021

A digital green certificate is a proof that a person:
has been vaccinated against COVID-19,
recovered from COVID-19,
or received a negative test result.

It will be available free of charge as an electronic or paper version and will include a QR code to ensure authenticity. pic.twitter.com/2Y618sVjwE

— European Commission (@EU_Commission) March 17, 2021

Вакцинація і вільне пересування в рамках ЄС

Вакцинація від COVID-19 не стане обов’язковою попередньою умовою транскордонних поїздок в ЄС.

“Вакцинація не буде обов’язковою умовою для подорожі. Усі громадяни ЄС мають фундаментальне право на вільне пересування в ЄС, і це може бути застосовано незалежно від того, щеплені вони чи ні. Той же принцип застосовується до прав громадян, які не є громадянами ЄС, які перебувають або проживають у державах — членах ЄС і мають право виїжджати в інші держави-члени. Цифровий зелений сертифікат полегшить здійснення цього права, в тому числі за допомогою сертифікатів тестування і відновлення”, — наголошується в її заяві.

Брифінг ЄК в Брюсселі (перегляд при переході на Twitter — ред.):

Today we strengthen the @EU_commission ’s response to # COVID19 with:

• Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU
• A common path to a gradual, safe and lasting re-opening https://t.co/opAMGkeSNf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021

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