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3 марта, 21:00 • 52708 просмотра

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Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата вакцинации от COVID-19: детали

Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата вакцинации от COVID-19: детали

Киев  •  УНН

 • 15032 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Еврокомиссия (ЕК) представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, который должен быть внедрен к середине июня, пишет УНН.

Детали

“Сегодня Еврокомиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата, охватывающего вакцинацию, тестирование и восстановление. Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов для облегчения свободного передвижения внутри ЕС, основанный на строгом уважении недискриминации и основных прав граждан ЕС”, — говорится в ее заявлении, распространенном в среду в Брюсселе.

ЕК подчеркивает, что сертификаты должны быть внедрены к середине июня.

Евросертификат будет включать данные о тестах на COVID-19 и сроках перенесенного заболевания.

ЕК рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. “Это (техническая работа по внедрению сертификатов) также позволит расширить возможность распространения на совместимые сертификаты, выданные в третьих странах”, — отмечается в нем.

Страны — члены Евросоюза получат право признать в национальном качестве иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не разрешенными на территории сообщества. “Страны — члены получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС”, — говорится в документе.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.

The certificate will:
Be accessible and secure for all EU citizens
Be non-discriminatory
Contain only essential information#StrongerTogether

— European Commission (@EU_Commission) March 17, 2021

A digital green certificate is a proof that a person:
has been vaccinated against COVID-19,
recovered from COVID-19,
or received a negative test result.

It will be available free of charge as an electronic or paper version and will include a QR code to ensure authenticity. pic.twitter.com/2Y618sVjwE

— European Commission (@EU_Commission) March 17, 2021

Вакцинация и свободное передвижение в рамках ЕС

Вакцинация от COVID-19 не станет обязательным предварительным условием трансграничных поездок в ЕС.

“Вакцинация не будет обязательным условием для путешествия. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС, и это применимо независимо от того, привиты они или нет. Тот же принцип применяется к правам граждан, не являющихся гражданами ЕС, пребывающих или проживающих в государствах — членах ЕС и имеющих право выезжать в другие государства-члены. Цифровой зеленый сертификат облегчит осуществление этого права, в том числе с помощью сертификатов тестирования и восстановления”, — отмечается в ее заявлении.

Брифинг ЕК в Брюсселе (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

Today we strengthen the @EU_commission's response to #COVID19 with:

• Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU
• A common path to a gradual, safe and lasting re-openinghttps://t.co/opAMGkeSNf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021

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