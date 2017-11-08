Украинским студентам повысят стипендии на 18%

"Я хочу сегодня сообщить хорошую новость для украинских студентов - мы принимаем сегодня решение, что с 1 ноября мы повышаем стипендии как академические так и социальные для украинских студентов на 18%, то есть плюс 18% вы уже получите в ноябре и в последующих месяцах", - сообщил В.Гройсман

По словам премьера, такое решение в правительстве рассматривали не один месяц.

Напомним, Кабмин решил уменьшить расходы на выплату стипендий почти на 21%.