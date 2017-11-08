Українським студентам підвищать стипендії на 18%
Київ • УНН
КИЇВ.8 листопада. УНН. Українським студентам з листопада поточного року підвищать стипендії на 18%. Про це під час засідання кабінету міністрів сказав прем'єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент УНН.
"Я хочу сьогодні повідомити добру звістку для українських студентів - ми приймаємо сьогодні рішення, що з 1 листопада ми підвищуємо стипендії як академічні так і соціальні для українських студентів на 18%, тобто плюс 18% ви вже отримаєте в листопаді і в подальших місяцях", - повідомив В.Гройсман
За словами прем'єра, таке рішення в уряді розглядали не один місяць.
Нагадаємо, Кабмін вирішив зменшити видатки на виплату стипендій майже на 21%.