Українським студентам підвищать стипендії на 18%

"Я хочу сьогодні повідомити добру звістку для українських студентів - ми приймаємо сьогодні рішення, що з 1 листопада ми підвищуємо стипендії як академічні так і соціальні для українських студентів на 18%, тобто плюс 18% ви вже отримаєте в листопаді і в подальших місяцях", - повідомив В.Гройсман

За словами прем'єра, таке рішення в уряді розглядали не один місяць.

Нагадаємо, Кабмін вирішив зменшити видатки на виплату стипендій майже на 21%.