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Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание за июнь

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Внутренне перемещенным лицам погасили долги по денежной помощи на проживание за июнь. На это было направлено почти 3 миллиарда гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание за июнь

Цитата

“По состоянию на 20 июня в полном объеме погашена задолженность по денежной помощи на проживание для ВПЛ за первый и второй выплатные периоды июня. За этот период на выплаты внутренне перемещенным лицам в целом было направлено более 2,7 млрд гривен”, — отмечают в Кабмине.

Уточняется, что речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для остальных ВПЛ.

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