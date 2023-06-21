Украинским переселенцам погасили долги за июнь по выплатам на проживание за июнь

Цитата

“По состоянию на 20 июня в полном объеме погашена задолженность по денежной помощи на проживание для ВПЛ за первый и второй выплатные периоды июня. За этот период на выплаты внутренне перемещенным лицам в целом было направлено более 2,7 млрд гривен”, — отмечают в Кабмине.

Уточняется, что речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для остальных ВПЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выгоднее ремонтировать общежития для переселенцев, чем строить модульные городки — Верещук