Українським переселенцям погасили борги за червень по виплатам на проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Внутрішньо переміщеним особам погасили борги по грошовій допомозі на проживання за червень. На це було спрямовано майже 3 мільярди гривень. Про це пише УНН з посиланням на Урядовий портал.
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“Станом на 20 червня в повному обсязі погашено заборгованість по грошовій допомозі на проживання для ВПО за перший та другий виплатні періоди червня. За цей період на виплати внутрішньо переміщеним особам загалом було спрямовано понад 2,7 млрд гривень”, — зазначають в Кабміні.
Уточнюється, що йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для решти ВПО.
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