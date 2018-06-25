Украинских пленных бойцов вывозили из "Л\ДНР" в РФ и там жестоко пытали - СБУ

"У нас есть задокументированных очень много фактов, когда пытки происходили на территории РФ. То есть, пленных наших бойцов перевозили в Россию и под руководством сотрудников спецслужб, как правило ФСБ, допрашивали, жестоко пытали, затем возвращали обратно на Донбасс", - рассказал он.

Председатель СБУ отметил, что спецслужба идентифицировала многих лиц, которые пытали украинских бойцов.



"Я убежден, что пройдет время и мы сможем привлечь их к уголовной ответственности", - резюмировал Грицак.



Как сообщал УНН, задержанный оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области 34-летний мужчина, который 20 лет находился в розыске за совершение преступления на территории Луганской области, рассказал о пытках, которым подвергался на территории соседнего государства.