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Українських полонених бійців вивозили з "Л\ДНР" до РФ і там жорстоко катували - СБУ

Українських полонених бійців вивозили з "Л\ДНР" до РФ і там жорстоко катували - СБУ

Київ • УНН

 • 11176 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Служба безпеки України має факти того, що українських полонених військовослужбовців вивозили з "Л\ДНР" до Російської Федерації і там спецслужби їх жорстоко катували. Про це сьогодні сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак на відкритому брифінгу разом з главою МЗС Павлом Клімкіним для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації, передає кореспондент УНН.

"У нас є задокументованих дуже багато фактів, коли катування відбувалися на території РФ. Тобто, полонених наших бійців перевозили в Росію і під керівництвом працівників спецслужб, як правило ФСБ, допитували, жорстоко катували, потім повертали назад на Донбас", - розповів він.

Голова СБУ наголосив, що спецслужба ідентифікувала багатьох осіб, які катували українських бійців.

"Я переконаний, що пройде час і ми зможемо притягнути їх до кримінальної відповідальності", - резюмував В.Грицак.

Як повідомляв УНН, затриманий оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області 34-річний чоловік, який 20 років перебував у розшуку за скоєння злочину на території Луганської області, розповів про тортури, яким піддавався на території сусідньої держави.

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