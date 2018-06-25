Українських полонених бійців вивозили з "Л\ДНР" до РФ і там жорстоко катували - СБУ

"У нас є задокументованих дуже багато фактів, коли катування відбувалися на території РФ. Тобто, полонених наших бійців перевозили в Росію і під керівництвом працівників спецслужб, як правило ФСБ, допитували, жорстоко катували, потім повертали назад на Донбас", - розповів він.

Голова СБУ наголосив, що спецслужба ідентифікувала багатьох осіб, які катували українських бійців.



"Я переконаний, що пройде час і ми зможемо притягнути їх до кримінальної відповідальності", - резюмував В.Грицак.



Як повідомляв УНН, затриманий оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області 34-річний чоловік, який 20 років перебував у розшуку за скоєння злочину на території Луганської області, розповів про тортури, яким піддавався на території сусідньої держави.