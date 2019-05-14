Украинских политзаключенных ущемляют по религиозному и этническому признакам - правозащитник

КИЕВ. 14 мая. УНН. Российская власть использует религиозный и этнический признаки украинских военнопленных и политзаключенных, чтобы создать для них за решеткой очень жестокие условия. Об этом рассказала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время пресс-конференции по свободе религии в Крыму и Донбассе, передает УНН.