Украинских политзаключенных ущемляют по религиозному и этническому признакам - правозащитник
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Российская власть использует религиозный и этнический признаки украинских военнопленных и политзаключенных, чтобы создать для них за решеткой очень жестокие условия. Об этом рассказала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время пресс-конференции по свободе религии в Крыму и Донбассе, передает УНН.
"Хочу обратить внимание на тяжелое положение наших заключенных, это касается как политических, так и тех, которые содержатся в России. В принципе они почти лишены своих прав религиозной свободы. Они не могут проводить обряды, к ним не допускают священнослужителей. Например, архиепископа Климента не пускали к захваченным украинских военным в Керчи и Симферополя и, в частности, к Владимиру Балуху", - рассказала Скрипник.
По ее словам, именно религиозный и этнический признаки - украинец и украинская церковь, используются для того, чтобы создать для человека, который находится за решеткой, очень жестокие условия.
"Сейчас Владимир Балух, который содержится в российской колонии на территории Тверской области, уже почти 2 месяца сидит в ШИЗО за то, что он украинец и за то, что он открыто поздравил, будучи в колонии, Украину с созданием православной церкви", - добавила она.
Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию и вывешивание флага Украины, который находился во дворе его дома. Украинец свою вину не признал.
Как сообщал УНН, Балуха систематически помещают в ШИЗО, чтобы исключить условно-досрочное освобождение.