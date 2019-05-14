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Українських політв’язнів утискають через релігійну й етнічну ознаки - правозахисник

Українських політв’язнів утискають через релігійну й етнічну ознаки - правозахисник

Київ • УНН

 • 9433 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Російська влада використовує релігійну та етнічну ознаки українських військовополонених і політв’язнів, щоб створити для них за ґратами дуже жорстокі умови. Про це розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час прес-конференції щодо свободи релігії в Криму та Донбасі, передає УНН.

"Хочу звернути увагу на важке становище наших в’язнів, це стосується як політичних, так і тих, які утримуються в Росії. В принципі вони майже позбавлені своїх прав релігійної свободи. Вони не можуть проводити обряди, до них не допускають священнослужителів. Наприклад, архієпископа Клімента не пускали до захоплених українських військових в Керчі та Сімферополя та, зокрема, до Володимира Балуха", - розповіла Скрипник.

За її словами, саме релігійна та етнічна ознаки - українець та українська церква, використовуються для того, аби створити для людини, яка перебуває за ґратами, дуже жорстокі умови.

"Зараз Володимир Балух, який утримується в російській колонії на території Тверської області, вже майже 2 місяці сидить у ШІЗО за те, що він є українцем і за те, що він відкрито привітав, будучи в колонії, Україну зі створенням православної церкви", - додала вона.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію і вивішування прапора України, який знаходився на подвір'ї його будинку. Українець свою провину не визнав.

Як повідомляв УНН, Балуха систематично поміщають в ШІЗО, щоб виключити умовно-дострокове звільнення.

Українські Національні Новини

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