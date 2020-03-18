Украинские звезды призвали украинцев оставаться дома во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские артисты Олег Винник, Оля Полякова, TAYANNA, NK, DZIDZIO и Монатик призвали украинцев оставаться дома во время карантина из-за коронавируса. Соответствующий видеоролик обнародовало Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Звезды продолжают поддерживать инициативу Минздрава Украины #StopКоронавирус. Олег Винник, Оля Полякова, TAYANNA, NK, DZIDZIO и MONATIK призывают оставаться дома во время карантина, заботиться о своем здоровье и при первых симптомах респираторных заболеваний позвонить семейному врачу", - говорится в сообщении.
Также звезды посоветовали избегать толпы во время карантина, мыть руки с мылом, изолироваться при первых симптомах болезни, а также слушать не только маму и папу, но и семейного врача.
Напомним, украинские звезды приняли участие в кампании Минздрава против коронавируса.