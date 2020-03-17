Українські зірки взяли участь у кампанії МОЗ проти коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українські зірки взяли участь в інформаційній кампанії Міністерства охорони здоров’я України проти поширення коронавірусу. Відеоролик оприлюднила пресслужба міністерства, передає УНН.
“Українські зірки підтримали Міністерство охорони здоров’я України у масштабній інформаційній кампанії проти поширення коронавірусу та своїм прикладом закликають дотримуватися простих правил, які допомагають убезпечити себе та зменшити ризики інфікування. Подбайте про власну безпеку, поділіться цим відео та розкажіть рідним, як убезпечити себе”, — зазначили у МОЗ.
У відеоролику взяли участь такі знаменитості, як Олексій Потапенко (Потап), гурт “Время и Стекло”, співачка Jerry Heil, Дмитро Шуров та багато інших. Вони розвінчують міфи навколо коронавірусу та дають актуальні поради.
Як повідомляв УНН, американська співачка і актриса Леді Гага вирішила самоізолюватись на деякий період у зв’язку зі спалахом нової коронавірусної інфекції.