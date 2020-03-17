Украинские звезды приняли участие в кампании Минздрава против коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинские звезды приняли участие в информационной кампании Министерства здравоохранения Украины против распространения коронавируса. Видеоролик обнародовала пресс-служба министерства, передает УНН.
"Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса и своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают обезопасить себя и уменьшить риски инфицирования. Позаботьтесь о собственной безопасности, поделитесь этим видео и расскажите родным, как обезопасить себя", - отметили в Минздраве.
В видеоролике приняли участие такие знаменитости, как Алексей Потапенко (Потап), группа "Время и Стекло", певица Jerry Heil, Дмитрий Шуров и многие другие. Они развенчивают мифы вокруг коронавируса и дают актуальные советы.
Как сообщал УНН, американская певица и актриса Леди Гага решила самоизолироваться на некоторый период в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции.