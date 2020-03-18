Українські зірки закликали українців залишатись вдома під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські артисти Олег Винник, Оля Полякова, TAYANNA, NK, DZIDZIO та Монатік закликали українців залишатися вдома під час карантину через коронавірус. Відповідний відеоролик оприлюднило Міністерство охорони здоров’я на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Зірки продовжують підтримувати ініціативу МОЗ України #StopКоронавірус. Олег Винник, Оля Полякова, TAYANNA, NK, DZIDZIO та MONATIK закликають залишатися вдома під час карантину, піклуватися про своє здоров’я та при перших симптомах респіраторних захворювань зателефонувати сімейному лікарю”, - йдеться у повідомленні.
Також зірки порадили уникати натовпу під час карантину, мити руки з милом, ізолюватися при перших симптомах хвороби, а також слухатись не тільки маму і тата, а ще й сімейного лікаря.
Нагадаємо, українські зірки взяли участь у кампанії МОЗ проти коронавірусу.